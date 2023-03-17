Муниципальное предприятие Богородска оштрафовано на 472 млн рублей

Богородский городской суд рассмотрел иск природоохранного прокурора к МУП «Управление водоканализационного хозяйства», сообщается на сайте суда.

Истец требовал компенсировать ущерб за превышение предельных концентраций загрязняющих веществ в стоках, сливаемых в реку Рязанка.

Суд установил, что в 2019-2021 годах муниципальное предприятие отвечало за водоотведение в границах Богородска. Анализы стоков показали существенное загрязнение реки. Ущерб оценен в 471,8 млн руб., эту сумму решено взыскать с ответчика.

Владимир Зубарев