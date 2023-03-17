Объявлены итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы

В швейцарском Ньоне объявили итоги жеребьевки команд, которые сыграют в 1/4 финала Лиги Европы. Список размещен на сайте Союза европейский футбольный ассоциаций (UEFA).
- «Манчестер Юнайтед»—«Севилья»;
- «Фейеноорд»—«Рома»;
- «Ювентус»—«Спортинг»;
- «Байер»—«Юнион».
В полуфинале турнира победитель в паре «Манчестер Юнайтед»—«Севилья» сыграет с лучшим из пары «Ювентус»—«Спортинг», победитель матча «Фейеноорд»—«Рома» сыграет с лучшим из пары «Байер»—«Юнион».
Первые матчи пройдут 13 апреля, ответные — 20 апреля. Финал состоится 31 мая в Будапеште. Нынешний победитель — германский «Айнтрахт».