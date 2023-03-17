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Коммерсантъ FM
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Объявлены итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы

В швейцарском Ньоне объявили итоги жеребьевки команд, которые сыграют в 1/4 финала Лиги Европы. Список размещен на сайте Союза европейский футбольный ассоциаций (UEFA).

  • «Манчестер Юнайтед»—«Севилья»;
  • «Фейеноорд»—«Рома»;
  • «Ювентус»—«Спортинг»;
  • «Байер»—«Юнион».

В полуфинале турнира победитель в паре «Манчестер Юнайтед»—«Севилья» сыграет с лучшим из пары «Ювентус»—«Спортинг», победитель матча «Фейеноорд»—«Рома» сыграет с лучшим из пары «Байер»—«Юнион».

Первые матчи пройдут 13 апреля, ответные — 20 апреля. Финал состоится 31 мая в Будапеште. Нынешний победитель — германский «Айнтрахт».

Анастасия Ларина

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