Суд признал недостоверными сведения о связях депутата заксобрания Ростовской области Арутюна Сурмаляна с криминалом

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону частично удовлетворил иск депутата заксобрания Ростовской области Арутюна Сурмаляна о признании информации о его связях с криминальными элементами не соответствующей действительности. Такие сведения были приведены в видеороликах на YouTube, сообщается в решении суда.

Как сказано в документе, Арутюн Сурмалян подал к Youtube LLC иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В нам заявитель указал, что на сайте размещено несколько видеороликов, которые содержат недостоверные сведения. Арутюн Сурмалян попросил суд обязать ответчика опубликовать опровержение информации и удалить видео.

«В спорных видеороликах лицом, установить личность которого не представляется возможным, приведена информация об осуществлении Сурмаляном «преступной деятельности» и его "криминальных связях"»,— говорится в решении. Отмечается, что при этом эти сведения не являются мнением или оценкой, поскольку «однозначно воспринимаются как утверждения о фактах».

Суд пришел к выводу, что так как Арутюн Сурмалян является публичной личностью, распространение подобного рода информации дискредитирует депутата и порочит его деловую репутацию.

В процессе рассмотрения дела выяснилось, что автор видео не установлен, поэтому требования были скорректированы в части публикации опровержения. Иск удовлетворен частично. Судебное решение является основанием для удаления данных сведений владельцем сайта или уполномоченным им лицом, которое ответственно за размещение информации на этом сайте, по заявлению потерпевшего, указано в документе.

Кристина Федичкина