В ходе спецоперации погиб военнослужащий из Свердловской области

При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Североуральского городского округа (Свердловская область) Владимир Мозола, сообщила пресс-служба местной администрации. Прощание с погибшим состоится 19 марта в 12:00 в ДЮДЦ «Ровесник» (поселок Третий Северный)

«От имени всех жителей Североуральского городского округа выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас. Скорбим вместе с вами»,— говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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Диана Сунагатуллина