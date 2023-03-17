В феврале на Кубани ввод жилья по нацпроекту увеличился почти на 6%

В феврале 2023 года в Краснодарском крае в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ввели 1,4 млн кв. м жилых площадей. Это на 5,8% больше, чем в феврале прошлого года, и составляет 7,1% от общего объема ввода жилья в России, сообщает пресс-служба администрации региона.

Из общего объема 476 тыс. кв. м было введено в многоквартирных домах и 957,2 тыс. кв. м — по индивидуальному строительству. Регион занимает третье место по вводу площадей в эксплуатацию после Московской области и Москвы.

Руководитель департамента строительства края Игорь Федосов отметил, что в этом году на Кубани закончат строить более 100 социальных объектов. Среди них школы, детсады, поликлиники и спортивные учреждения.

В 2022 году застройщики Краснодарского края ввели в эксплуатацию 313 домов. По этому показателю регион занял второе место в России, опередив Москву (268 объектов).

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram