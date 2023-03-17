Экс-депутату, застрелившему бывшую супругу на станции Карталы, дали 16 лет колонии

Карталинский городской суд Челябинской области вынес приговор бывшему депутату Полтавского сельского поселения Николаю Швецу, который убил экс-супругу на ее рабочем месте на железнодорожной станции и пытался застрелить двух свидетелей преступления, тяжело ранив одного из них. Ему назначено наказание в 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В суде установлено, что вечером 21 февраля 2022 года карталинец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вооружился охотничьим ружьем и приехал на автомобиле к зданию одного из предприятий железнодорожного транспорта, где работала его бывшая супруга. «Действуя из личной неприязни, он выстрелил из ружья в голову и грудную клетку женщины, причинив ей несовместимые с жизнью телесные повреждения»,– сообщает прокуратура. Свидетелями убийства стали двое коллег женщины. Нападавший выстрелил в них, тяжело ранив одного.

Карталинский городской суд признал 33-летнего фигуранта виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц с целью скрыть другое преступление). Приговор не вступил в законную силу.