В Анапе злоумышленники пытались продать чужую квартиру по поддельным документам

Полиция возбудила уголовное дело о покушении на мошенничество при продаже квартиры в Анапе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Злоумышленники арендовали квартиру и изготовили фальшивые документы, а затем получили у жительницы Челябинска якобы за проданное ей жилье 5 млн руб.

Противоправную деятельность группы злоумышленников, в которую входили двое мужчин и женщина, выявило управление ФСБ России по Краснодарскому краю. По данным следствия, ранее неоднократно судимый житель Краснодара приехал в Анапу, снял по объявлению в долгосрочную аренду квартиру и попросил у владелицы копии документов якобы для оформления договора. Затем он заказал в интернете фальшивый паспорт на имя владелицы жилья, в котором была фотография его сообщницы. В свою очередь, второй злоумышленник и его сообщница, выдававшая себя за хозяйку квартиры, выставили жилье на продажу и организовали заключение сделки с жительницей Челябинска, которая отдала за жилье 5 млн руб.

Мошенничество было выявлено при оформлении новой владелицей права собственности на приобретенную квартиру. Злоумышленники задержаны, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Анна Перова, Краснодар