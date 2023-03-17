Число мировых в делах о банкротстве за 5 лет выросло в 1,4 раза

Количество дел о банкротстве в России, по котором суды прекращают производство в связи с утверждением мирового соглашения, ежегодно растет, с 2017 года оно увеличилось в 1,4 раза. Об этом рассказал заведующий бюро адвокатов «ДЕ-ЮРЕ» Никита Филиппов на конференции «Банкротство-2023», организованной ИД «Коммерсантъ».

Согласно данным судебного департамента при ВС РФ, если в 2017-м таких дел было 1079, то в 2021-м — уже 1495. Сократилось общее число мировых только в 2020 году (с 1437 до 1242). «Особняком стоит пандемийный год, когда суды не могли полноценно долго работать, возможно, именно этим объясняется это падение»,— сказал господин Филиппов.

«Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. Если с количеством дел о банкротстве, которые ежегодно возбуждаются, а это более 270 тыс. заявлений, то меньше 1% дел заканчивается мировым,— рассказал эксперт.— Но если мы будем сравнивать с количеством реабилитационных процедур, которые вводятся в рамках дел о банкротстве в России, то, например, в 2021 году финансовое оздоровление было введено всего по 23 делам, внешнее управление – по 150. То есть процентное соотношение мировых соглашений больше, чем иных реабилитационных процедур».

Отметим, что в структуре общего числа мировых соглашений большая часть приходится на дела о банкротстве юрлиц. С 2017-го по 2021-й она выросла незначительно — с 840 до 912, больше всего мировых было заключено в 2019 году — 968 соглашений. В то же время количество мировых в делах о несостоятельности физлиц выросло трехкратно — с 161 до 450, а пик пришелся на пандемийный 2020-й — сразу 515 соглашений. Что касается банкротства индивидуальных предпринимателей, то число мировых там увеличилось с 78 до 133.

Добавим, что за 2022-й пока доступна статистика только первого полугодия. По данным судебного департамента, за шесть месяцев мировые соглашения были достигнуты в 846 делах, 517 из которых касались несостоятельности юрлиц, 274 — физлиц, 55 — ИП.