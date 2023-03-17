Капремонт подъездов в 167 домах Башкирии обойдется в 360 млн рублей

Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» по итогам аукциона заключит контракт на капремонт лестничных клеток, лифтовых и приквартирных холлов в многоквартирных домах, расположенных в семи городах и девяти районах Башкирии, с ООО «Санстрой» (Стерлитамак), сообщается на сайте госзакупок. Компания была единственным участником аукциона, контракт планируют заключить по начальной цене — за 360,87 млн руб. Он будет оплачен из бюджетов республики и муниципалитетов.

До 21 ноября необходимо отремонтировать 462 подъездов в 167 домах Уфы, Кумертау, Нефтекамска, Октябрьского, Салавата, Стерлитамака, Межгорья, Белебеевского, Белорецкого, Бирского, Гафурийского, Ишимбайского, Мелеузовского, Татышлинского, Туймазинского и Чишминского районов.

ООО «Санстрой» зарегистрировано в апреле 2013 года. Компания занимается производством электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. Владелец — Алик Гайнуллин. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб. В 2021 году выручка составила 107,6 млн руб., чистая прибыль — 942 тыс. руб.

Майя Иванова

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