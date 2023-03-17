«Дочка» шведской компании намерена взыскать с «Южуралзолота» 1,3 млн евро

Арбитражный суд Москвы назначил судебное разбирательство по иску ООО «Сандвик майнинг энд констракшн СНГ» (Москва) к АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК, Пласт Челябинской области, бенефициар Константин Струков) о взыскании 1,3 млн евро. Первое заседание состоится 26 мая. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела истец, который является дочерней организацией шведской компании Sandvik AB, требует расторгнуть два договора, заключенные с ЮГК 24 февраля 2021 года, и взыскать задолженность по ним в размере 832,5 тыс. и 485,8 тыс. евро вместе с неустойкой. На предварительном заседании от ответчика поступили возражения против рассмотрения дела по существу.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Сандвик майнинг энд констракшн СНГ» было создано в Москве в 2002 году. Основной вид деятельности – «торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства». У компании имеется 15 филиалов в разных регионах России. Организация на 100% принадлежит Sandvik AB (Швеция), специализирующейся на производстве инструментов, инструментальных систем и технологий для резки металла, оборудования для горной и строительной отраслей. В июне прошлого года Sandvik объявила о прекращении деятельности в России в связи с спецоперации РФ на Украине.