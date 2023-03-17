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На завершение реконструкции Пензенского цирка выделят 850 млн рублей

В следующем году в Пензе планируют закончить реконструкцию цирка. Подробностями поделился в своем Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

По словам подрядчика, готовность объекта составляет на сегодня 90%. Строители перешли к отделке корпуса с манежем.

«Попросил вице-премьера РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина выделить дополнительные средства, чтобы завершить работы во всех основных корпусах как можно быстрее. В этом и следующем году нам направят 850 млн рублей», — сообщил господин Мельниченко.

С гендиректором Росгосцирка Сергеем Беляковым губернатор посетил стройплощадку. Олег Мельниченко передал слова господина Белякова — никаких препятствий к открытию цирка в 2024 году нет.

Губернатор Мельниченко заявил, что новый цирк будет самым большим в России. В числе прочего в нём будет место для слонов.

Дарья Васенина

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