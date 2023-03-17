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Коммерсантъ FM
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В Киеве с 26 марта сократят длительность комендантского часа

Киевская военная городская администрация приняла решение о сокращении длительности комендантского часа в столице с 26 марта. Теперь запрет будет действовать с 00:00 до 05:00 ежедневно. В настоящее время он начинается в 23:00.

«Уменьшение комендантского часа согласовывается с целью улучшения логистического обеспечения в столице Украины, содействия устойчивому развитию промышленности, предпринимательства и экономики в целом»,— заявил глава Киевской военной городской администрации Сергей Попко. Его слова приводятся в Telegram-канале администрации.

Господин Попко отметил, что новый период комендантского часа позволит увеличить время движения общественного транспорта в Киеве. Кроме того, новый режим позволит уменьшить социальную напряженность и нарастить производство, что в свою очередь приведет к созданию новых рабочих мест.

8 марта петиция с требованием сократить продолжительность комендантского часа в Киеве набрала необходимые для рассмотрения 6 тыс. подписей. Ее авторы указывали, что из-за установленного комендантского часа большинство работников не могут вовремя попасть домой.

Комендантский час начал действовать на всей территории Киевской области после начала российской военной операции на Украине. Поначалу запрет действовал с 22:00 до 7:00. В этот промежуток времени запрещалось пребывать на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности.

О последствиях военной операции России на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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