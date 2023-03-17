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IKEA представила беспроводную колонку с влагозащитой

Компания IKEA представила Vappeby — новую беспроводную колонку с влагозащитой. Доступная в черном, желтом и красном цветах колонка появится в продаже в апреле. Стоимость IKEA Vappeby составит $15.

Фото: Inter IKEA Systems B.V.

Фото: Inter IKEA Systems B.V.

Как заявляет производитель, портативная Bluetooth-колонка при громкости 50% может работать без подзарядки до 80 часов. Поддерживается подключение двух устройств в стереопару. Технические характеристики Vappeby не раскрываются, но подчеркивается наличие пылевлагозащиты по стандарту IP67 и сохранение работоспособности после 30 минут пребывания под водой.

Максим Вершинин

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