Юбилей Шуфутинского, «Женский стендап» и Metallica

На концертных площадках Екатеринбурга можно отметить юбилей Михаила Шуфутинского, послушать Леонида Агутина и Анжелику Варум, посмеяться на «Женском стендапе» и оценить песни Linkin Park и Metallica в исполнении оркестров. В театрах покажут спектакли «Невеста напрокат», «Эх, женюсь на молоденькой» и балет «Жизель» московского театра «Русский балет». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Агутин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Леонид Агутин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В киноконцертном зале «Космос» 20 марта состоится концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Зрители услышат джазовые импровизации любимых песен, а также композиции из еще невыпущенных альбомов артистов. Прозвучат танцевальные хиты дискотек в электронном звучании и «живая» музыка в исполнении группы «Эсперанто». Выступление дополнит хореография шоу-балета «Лебеди Фанк». Стоимость билета — от 8,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Панайотов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Александр Панайотов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 20 марта состоится сольный концерт российского певца, композитора, музыканта, режиссера собственных шоу и видеоклипов Александра Панайотова. Певец был финалистом шоу «Народный артист», «Голос», участником шоу перевоплощений «Точь-в-точь». Стоимость билета — от 1,8 тыс. руб.

На концертной площадке «Свобода» 20 марта в честь дня рождения Честера Беннингтона, а также юбилея альбома Meteora московский струнный оркестр Hard Rock Orchestra исполнит музыку группы Linkin Park. В финале вечера — традиционное хоровое исполнение One More Light. Стоимость билета — 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Шуфутинский

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Михаил Шуфутинский

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В киноконцертном зале «Космос» 21 марта состоится юбилейный концерт Михаила Шуфутинского. Его известные песни: «Две свечи», «3 сентября», «Пальма-де-Майорка», «Ночной гость», «Крещатик», «Левый берег Дона», «Заходите к нам на огонек», «Утиная охота» и другие уже стали народными. На большом концерте, посвященном 75-летию артиста, вместе с ним на сцене выступит балет и оркестр. Стоимость билета — от 4 тыс. руб.

Во Дворце молодежи 23 марта состоится шоу Metallica S&M Tribute с симфоническим оркестром Сан-Франциско. Артисты исполнят легендарные песни группы Metallica —Nothing Else Matters, Master of Pupets, Enter Sandman и другие. Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

В Доме музыки 24 марта хор «Доместик» имени Копанева представит премьеру к 150-летию Сергея Рахманинова. Музыканты исполнят кантаты «Весна» и «Три русские песни для хора с оркестром». Первая из них стала дебютом Рахманинова в этом жанре, музыкальным прочтением поэзии Николая Некрасова («Зеленый шум») и отголоском личного счастья композитора — свадьбы с Наталией Сатиной. Вторая кантата была написана композитором в эмиграции. Стоимость билета — 1,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продюсер программы "Женский стендап" Ирина Мягкова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Продюсер программы "Женский стендап" Ирина Мягкова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На площадке МТС Live Холл в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» 24 марта пройдет «Женский стендап». Участницы — женщины-комики — честно, откровенно и с юмором расскажут о стереотипах семейной жизни, о том, что быть хорошей матерью очень сложно и о том, как важно оставаться отдельной личностью, даже будучи замужем. Перед зрителями выступят Ирина Мягкова, Варвара Щербакова, Карина Мейханаджян, Сауле Юсупова и другие. Стоимость билета — от 3 тыс. руб.

В ресторане «Максимилианс» 24 марта состоится концерт Оксаны Почепы, известной как Акула. В ее исполнении прозвучат такие песни, как «Утро без тебя», «Стаи птиц», «Кислотный Dj» и другие. Стоимость билета — 1 тыс. руб.

Спектакли

В субботу, 18 марта, во Дворце молодежи будет показан спектакль «Невеста напрокат» в постановке режиссера Татьяны Догилевой. Его главный герой еще не встретил ту самую, с которой хотел бы создать семью. Но, приезжая в дом родителей, юноша стремиться показать, что в жизни у него все хорошо и в скором времени он женится. Герой берет невесту напрокат, и со временем оказывается, что она и есть «та самая». В спектакле заняты: Александр Михайлов, Елена Проклова, Юлия Такшина, Мария Рассказова, Вячеслав Гугиев. Стоимость билета — от 1,8 тыс. руб.

Театральная платформа «В Центре» (Ельцин Центр) 19 марта представит спектакль «Римские элегии» режиссера Александра Плотникова. Постановка объединяет поэзию Древнего Рима и современность. Спектакль — это попытка взглянуть на действительность как на прошлое, а на прошлое — как на наше будущее. Древние римляне так же, как и мы, любили, страдали, радовались, верили и чувствовали эту жизнь. Роли исполнят Герман Варфоломеев, Ростислав Ганеев, Марина Гапченко, Виктория Семенова. Стоимость билета — 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Киноконцертный театр "Космос"

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Киноконцертный театр "Космос"

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В киноконцертном зале «Космос» 22 марта творческий дом «Невинных» представит проект «Эх, женюсь на молоденькой» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». Под простым и забавным сюжетом скрываются серьезные, вдумчивые размышления о человеческой чести и достоинстве, о важности веры в себя и отстоять счастье свое и того, кто дорог. В спектакле заняты Вячеслав Невинный, Ирина Лачина, Елена Захарова, Всеволод Макаров и Любовь Руденко. Стоимость билета — от 1,3 тыс. руб.

В Rudolph's Bar 22 марта театр Turdus представит иммерсивный концерт-спектакль «Вертинский», посвященный жизни и творчеству эстрадного артиста, композитора, киноактера, поэта и певца Александра Вертинского. В программе прозвучат песни и стихи Вертинского в исполнении актеров театра Turdus, отрывки из спектакля «В бананово-лимонном Сингапуре», факты из жизни и творчества звезды российской эстрады первой половины XX века. Режиссер спектакля — Артем Аксенов. Стоимость билета — от 1,7 тыс. руб.

В клубе «Фабрика» 23 марта состоится кино-спектакль «Догвилль» по сценарию одноименного фильма датского режиссера Ларса фон Триера. Театральная инсценировка принадлежит режиссеру Александру Вахову, в спектакле заняты актеры из разных театров Екатеринбурга. В центре сюжета — девушка Грейс, которая, сбегая от гангстеров, попадает в маленький городок Догвилль. Жанр кино-спектакля в формате «сайт-специфик» дает возможность обыгрывать смыслы, которые обретаются в конкретных условиях и в конкретном месте. Зрительный зал — это дома героев, а видеокамера — полноценный участник действия. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец молодежи

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дворец молодежи

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 24 марта московский государственный академический театр «Русский балет» представит спектакль «Жизель» в постановке народного артиста СССР Вячеслава Гордеева. Это один из самых старинных балетов, сохранившихся до сегодняшнего дня. «Жизель» рассказывает о любви, которая неподвластна смерти. В основе балета — легенда о «виллисах» — невестах, умерших до свадьбы, которые, однако, выходят в полночь из могил и танцуют. Виллисы вовлекают путников в свой хоровод и кружат в танцах, пока они не упадут замертво. Хореография в балете Жана Коралли, Жюля Керро, Мариуса Петипа в редакции Леонида Лавровского, Вячеслава Гордеева. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

В киноконцертном зале «Космос» 24 марта впервые состоится поэтический вечер Анны Егоян с Екатерининским симфоническим оркестром. В исполнении артистки прозвучат лирические произведения классиков и современных поэтов. За роялем — Эдуард Назаров, дирижер — Алексей Чуйков. Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

Выставки

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Открытие персональной выставки уральской художницы Оксаны Анчаровой «Самый ласковый ветер в моей голове» в Музее наивного искусства Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Открытие персональной выставки уральской художницы Оксаны Анчаровой «Самый ласковый ветер в моей голове» в Музее наивного искусства Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Открытие персональной выставки уральской художницы Оксаны Анчаровой «Самый ласковый ветер в моей голове» в Музее наивного искусства Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Открытие персональной выставки уральской художницы Оксаны Анчаровой «Самый ласковый ветер в моей голове» в Музее наивного искусства Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Открытие персональной выставки уральской художницы Оксаны Анчаровой «Самый ласковый ветер в моей голове» в Музее наивного искусства Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Открытие персональной выставки уральской художницы Оксаны Анчаровой «Самый ласковый ветер в моей голове» в Музее наивного искусства Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Музее наивного искусства открылась персональная выставка уральской художницы Оксаны Анчаровой «Самый ласковый ветер в моей голове». В экспозиции представлено около 40 работ в разнообразных техниках: живопись на стекле, оригинальная графика, театральные куклы из домашних и студийных спектаклей. «Стекло — это материал, который уже имеет волшебное свойство, ведь основной его ингредиент – песок. Когда я начинаю готовить стекло к работе, обязательно мою его, чувствую шепот волн древнего океана. Я представляю, что те стекла, на которых я рисую, сделаны из песка времени, мерцания звезд и прозрачных облаков»,— приводятся в описании выставки слова художницы. Выставка будет работать по 21 мая. Полный билет — 150 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда (галерея Павла Неганова)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей андеграунда (галерея Павла Неганова)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В среду. 22 марта, в Музее андеграунда будет организован показ документального фильма «Черный квадрат» и онлайн-встреча с автором его сценария Ольгой Свибловой. Фильм был снят в 1988 году режиссером Иосифом Пастернаком. Он охватывает период неофициального русского искусства с 1957 года до громкой премьеры культового фильма «Асса», рассказывая среди прочего о «Бульдозерной выставке» 1974 года. В нем фигурируют такие художники, как Илья Кабаков, Эрик Булатов, Анатолий Зверев, Вадим Сидур, Владимир Яковлев. После просмотра пройдет обсуждение фильма с Ольгой Свибловой — основателем Московского Дома фотографии (сейчас — Мультимедиа Арт Музей). Полный билет — 300 руб.

В пятницу, 24 марта, «Синара Центр» открывает выставку «Я — Мы Екатеринбург», приуроченную к 300-летию города. На экспозиции будут представлены работы таких известных уральских художников, как Миша Брусиловский, Руслан Комадей, Леонид Тишков, Иван Слюсарев, Владимир Селезнев. В частности, впервые будет экспонироваться серия работ Виталия Воловича, написанная в 1997-2001 годах. Стоимость полного билета — 150 руб.

Подготовила Анастасия Таначева