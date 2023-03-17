Выдача кредитных карт в Свердловской области за год упала на 16%

В Свердловской области в феврале 2023 года было выдано 30,9 тыс. новых кредитных карт, что 16,2% ниже показателей аналогичного периода прошло года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). За год регион опустился с пятого на шестое место по выдаче кредитных карт в стране.

По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, такая динамика объясняется тем, что на фоне общей неопределенности заемщики чаще выбирают сберегательную модель финансового поведения и не стремятся наращивать свои обязательства. «Кроме того, стоит отметить и консервативную кредитную политику банков, которые предпочитают предоставлять кредиты/кредитные карты клиентам с приемлемым числовым значением ПКР»,— добавил он.

В Тюменской области в феврале выдали 12,6 тыс. кредитных карт, что на 12,7% ниже прошлогодних показателей. В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре выдача кредиток за год снизилась на 4,6% до 15,7 тыс. В целом по России в феврале 2023 года количество выданных кредитных карт составило 0,93 млн., сократившись за год на 16,2%.

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Диана Сунагатуллина