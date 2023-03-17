«Первый проект представили в Санкт-Петербурге»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какая программа подготовлена к 90-летию известного сатирика его семьей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерия Галлай, Ъ Фото: Валерия Галлай, Ъ

Имя Михаила Жванецкого известно наверняка любому, родившемуся в СССР. Сначала были только его тексты, которые читал Аркадий Райкин, а после — одесские друзья Роман Карцев и Виктор Ильченко в Ленинградском театре миниатюр. А потом на сценах и экранах страны появился и сам Михал Михалыч и уже не исчезал ни в эпоху позднего застоя, ни во времена перестройки, ни в новой России.

«Дежурный по стране», — так называлась еженедельная телепередача с его неизменным участием, выходившая лет 20 в начале нового века, почти до самого ухода писателя. Четкий образ: потрепанный раздутый от бумажек портфель и сами исписанные от руки листочки. С такими знакомыми текстами: «Ты женщина. Женщина должна: раз — лежать, два — тихо!» или «Красиво жить не запретишь. Но помешать можно».

В следующем году Жванецкому исполняется 90 лет. Семья — жена и сын — готовят серьезную юбилейную программу, в том числе выставочную. Первый проект сейчас представили в Санкт-Петербурге, в фойе Театра В.Ф. Комиссаржевской. С главрежем театра Виктором Новиковым Жванецкий был в 1960-е в одной ленинградской компании вместе с Иосифом Бродским, Михаилом Барышниковым. Показаны архивные фотографии, фрагменты рукописей.

Наталья Жванецкая так говорит о проекте, вернее, о серии проектов: «Это вообще первая выставка. У нас перед этим проходили презентации книги, и то, мне кажется, только единожды. Михаил Михайлович никогда не сидел в книжном магазине, раздавая автографы. На концертах, конечно, он подписывал книжки. На выставке же представлены очень интересные материалы. Михаил Михайлович никогда ничего не выкидывал, поэтому любая фотография, любая записка от поклонника или от великого Булата Окуджавы сохранились».

На выставке в Санкт-Петербурге изобразительный ряд представляют иллюстрации к произведениям Жванецкого, выполненные пером другого гения и близкого друга семьи — также недавно ушедшего Резо Габриадзе.