В ходе СВО погиб мобилизованный из Пермского края

В ходе специальной военной операции (СВО) России на Украине погиб мобилизованный из Добрянского округа Дмитрий Бороздин. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Дмитрий Бороздин родился в Читинской области. Жил в Добрянке. В 2009 году окончил Добрянскую среднюю школу №4. В 2011–2012 годах проходил срочную службу в армии. Осенью прошлого года был мобилизован для участия в СВО.

Прощание с Дмитрием Бороздиным состоится в Добрянке 19 марта в 11:00 в зале приемов Дворца культуры и спорта им. В. А. Ладугина.