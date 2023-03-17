Прокуратура настаивает на пересмотре уголовного дела бывшего руководителя краевого УКСа

Прокуратура внесла представление на приговор бывшему директору ГКУ «Управление капитального строительства» Дмитрию Левинскому, осужденному за взяточничество. Об этом сообщает газета «Звезда».

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Надзорный орган счел слишком мягкий вынесенный господину Левинскому приговор. В ходе судебных прений представитель гособвинения просил суд назначить бывшему директору краевого УКСа наказание в виде 11 лет лишения свободы, однако судья приговорил господина Левинского к четырем годам колонии и штрафу в размере 15 млн руб.

Приговор по делу о взятке был вынесен Дмитрию Левинскому в начале марта. Ленинский суд Перми счел доказанной версию обвинения о том, что бывший чиновник получил взятку в размере 3 млн руб. от руководителя ООО «Инвестжилстрой» Алексея Шилова. Эти средства предназначались за оказание помощи при заключении госконтрактов. Сам Дмитрий Левинский вину не признал. Он не стал отрицать получение части денег, но настаивал, что брал их в долг.