В СКР подтвердили информацию о задержании главы казанского ОП «Вишневский»

Управление СКР по Татарстану подтвердило данные о задержании главы казанского отдела полиции (ОП) «Вишневский» Вячеслава Кочетова. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Напомним, о задержании главы ОП стало известно сегодня утром. Отмечалось, что его подозревают в получении 50 тыс. руб. в виде взятки.

В СКР добавили, что деньги он получил, пообещав местному жителю не привлекать его к уголовной ответственности за изъятие у последнего водительских прав и вернуть изъятую машину со спецстоянки. При этом подозреваемый действовал в сговоре с неустановленными лицами.

Уголовное дело открыто по п. «а» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

"Ъ-Казань"