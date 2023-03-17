Машины нижегородских спасательных служб освободят от транспортного налога

В правительстве Нижегородской области разработали изменения к региональному закону о транспортном налоге, которыми предложено освободить от уплаты налога автомобили профессиональных аварийно-спасательных служб. Документ опубликован на сайте областного кабинета министров и проходит антикоррупционную экспертизу.

Сейчас транспортный налог в Нижегородской области не распространяется на машины лесхоза, крупных агропредпритий, государственных и муниципальных учреждений, финансируемых на 80% из бюджета, а также пассажирских перевозчиков, резидентов преференциальных территорий, участников Великой отечественной войны и других категорий льготников. Также от уплаты налогов освобождены участники военной спецоперации РФ на Украине.

После экспертизы и общественных обсуждений проект поправок внесут в законодательное собрание Нижегородской области.

Владимир Зубарев