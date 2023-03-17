Великобритания выделит Грузии и Молдавии деньги для защиты от России

В целях укрепления демократии в Грузии Соединенное Королевство выделяет кавказской стране £500 тыс. для защиты от вмешательства РФ в парламентские выборы, намеченные на 2024 год. Об этом стало известно в ходе визита в Тбилиси государственного секретаря по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании Джеймса Клеверли, который ранее посетил Молдавию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли

Фото: Reuters Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли

Фото: Reuters

Молдавии Соединенное Королевство выделило гораздо большую сумму — £10 млн на поддержку экономических и управленческих реформ, в том числе в энергетическом секторе.

«Нам необходимо укрепить устойчивость Грузии к гибридным угрозам со стороны России»,— заявил господин Клеверли, добавив, что следует защитить демократический выбор народов этих стран. «Великобритания не останется в стороне, когда Москва явно подрывает демократию, суверенитет и территориальную целостность государств»,— подчеркнул государственный секретарь.

В ходе совместного брифинга с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили британский гость подтвердил поддержку Лондона «суверенитету и территориальной целостности Грузии», осудил «российское вторжение 2008 года» и «пребывание российских войск в Абхазии и Южной Осетии», назвав обе республики, независимость которых Москва признала 26 августа 2008 года, сразу после «пятидневной войны», «неотъемлемыми частями Грузии».

Одновременно он призвал РФ вывести войска из Абхазии и Южной Осетии, похвалил грузинское руководство за «помощь нашему общему другу — Украине», а также за «присоединение и соблюдение антироссийских санкций» и вспомнил об «историческом», по его словам, визите в Тбилиси в 1987 году премьер-министра Соединенного Королевства Маргарет Тэтчер.

Тогда в Грузинскую ССР британский премьер отправилась из уважения к министру иностранных дел СССР Эдуарду Шеварднадзе. «А вскоре после этого визита Советский Союз распался»,— многозначительно заметил государственный секретарь Великобритании.

Георгий Двали, Тбилиси