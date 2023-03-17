Уязвимости в модемах Samsung могут привести к потере контроля над устройствами

Внутренняя команда Google Project Zero обнаружила 18 уязвимостей в модемах Samsung Exynos, которые используются в смартфонах Pixel 6 и 7, а также во многих моделях Samsung (включая флагманский S22), Vivo и смарт-часах. В Project Zero утверждают, что от этих недочетов можно защититься, выключив звонки по Wi-Fi и Voice-over-LTE (VoLTE).

Благодаря четырем обнаруженным слабым местам злоумышленники могут дистанционно и незаметно получить доступ к смартфону и некоторым базовым его функциям — для этого им нужно только знать номер телефона пользователя. Еще 14 уязвимостей могут сработать при локальном доступе к устройству или ошибках оператора мобильной связи.

Проблемы касаются модемов Exynos Modem 5123, Exynos Modem 5300, Exynos 980, Exynos 1080 и Exynos Auto T5123. Некоторые телефоны Pixel уже получили защиту от этих уязвимостей благодаря патчу, вышедшему в марте.

Евгений Федуненко