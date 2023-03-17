УГМК до 2035 года построит жилые высотки на 8 тысяч жителей на месте «Уралкабеля»

В Екатеринбурге месте завода «Уралкабель» в границах ул. Татищева – Токарей – Долорес Ибаррури – Мельникова до 2035 года планируют построить 245,4 тыс. кв. м жилья. Напомнить, осваивать территорию, как заявлялось ранее, планирует «УГМК-застройщик». Рядом они уже возводят ЖК «Нагорный».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно документам, опубликованным на сайте администрации Екатеринбурга, на месте завода, хотят построить жилые многоэтажки (от 10 до 28 этажей) на 8,1 тыс. человек. Кроме того здесь планируют разместить школу на 1,1 тыс. мест и несколько дошкольных образовательных организаций.

«Проектом предполагается сохранение существующей жилой застройки в квартале, снос (ликвидация) объектов АО "Уралкабель", металлических гаражей в целях строительства многоэтажных жилых домов. Сохраняемая численность населения в жилых многоквартирных домах проектируемого квартала составляет 1 497 человек», — указано в документах.

Сейчас проект проходит общественные обсуждения. Оставить замечания и предложения на сайте мэрии можно до 28 марта.

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