В зоопарке Удмуртии прокомментировали смерть моржихи Несейки от проглоченного пенополистиролла

Директор Государственного зоопарка Удмуртии Светлана Малышева опровергла факт сокрытия информации о смерти моржихи Несейки. Данные о гибели краснокнижного животного, скончавшегося в сентябре 2022 году, были направлены учредителю и контролирующие ведомства, сообщает пресс-служба зоопарка Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба зоопарка Удмуртии Фото: Пресс-служба зоопарка Удмуртии

«Сейчас те, кто совершенно далек от этой ситуации, хочет очернить нас, говоря, что мы скрывали факт ее гибели. Это не так. В России установлен очень жесткий регламент действий в случае гибели краснокнижного животного. Понимая, какую боль может причинить это сообщение нашим маленьким посетителям, мы приняли решение не публиковать сообщение об этом в средствах массовой информации. Но, как некоторые пишут, сокрытия факта, не было — это подтвердят все контролирующие нас ведомства»,— подчеркнула госпожа Малышева.

По словам директора зоопарка Удмуртии, после вскрытия в кишечнике моржихи действительно обнаружили посторонний предмет из пенополистиролла, а в сердце — тромб. Однако информацию о смерти животного от проглоченного ведра, которая ранее появилась в интернете, Светлана Малышева назвала «дикой». По ее словам, в учреждении ежедневно проводится осмотр глади и дна бассейнов, а также при необходимости используется водный пылесос и проверяется состав воды.

«И все же следует понимать, что у нас открытый бассейн. Это сделано, чтобы приблизить условия проживания моржей к естественным, сделать их более комфортными. Но открытый бассейн означает, что даже ветер может занести посторонний объект, а морж — незаметно втянуть его в себя»,— рассказала директор учреждения.

Вместе с тем сотрудники зоопарка, как только обанружили состояние моржихи, обследовали Несейку всем имеющимся оборудованием, делали капельницы и промывания, а также созвали консилиум специалистов по болезням морских животных из Москвы и Санкт-Петербурга.

«24 часа в сутки наши сотрудники не отходили от нее ни на минуту. Мы сделали все что могли, но нам не удалось спасти нашу любимицу. Это был черный день для всех сотрудников нашего зоопарка»,— рассказала Светлана Малышева.



Напомним, о смерти Несейки стало известно после того, как соответствующую информацию опубликовало российское отделение «Гринпис». Причиной смерти, по их данным, стал проглоченный кусок пластика, который вызвал интоксикацию и остановку сердца.