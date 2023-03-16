В зоопарке Удмуртии скончалась спасенная рыбаком моржиха Несейка

Моржиха Несейка, находившаяся на попечении в Государственном зоопарке Удмуртии, скончалась. Причиной смерти стал проглоченный кусок пластика, который вызвал интоксикацию и остановку сердца. Об этом со ссылкой на данные российского отделения «Гринпис» пишет Izhlife.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба зоопарка Удмуртии Фото: Пресс-служба зоопарка Удмуртии

При этом отмечается, что морж скончалась осенью 2022 года, однако официальной информации от зоопарка Ижевска не поступало. В настоящее время на сайте учреждения сообщается о двух моржах — Еве и Энурмине.

Напомним, в зоопарк столицы Удмуртии Несейку привезли в конце 2010 года, когда житель ЯНАО нашел отбившегося от родителей и пострадавшего детеныша моржа. Несейка залезла в сани к рыбаку, после чего он привез найденное животное в гараж и обратился в департамент биоресурсов ЯНАО. Позднее был снят документальный фильм о Несейке, который становился участником и лауреатом российских и международных кинофестивалей.