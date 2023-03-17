Представители ООО «Самараавтогаз» прокомментировали проверку прокуратурой общественного транспорта

По результатам проверки прокуратуры возбуждено дело об административном правонарушении в отношении начальника службы эксплуатации. Материалы направлены в суд. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба ООО «Самараавтогаз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На этой неделе прокуратура Самары выявила нарушения в работе городского общественного транспорта организаций-перевозчиков — МП «ТТУ» и ООО «Самараавтогаз». Прокуратура проверила более 230 автобусов, троллейбусов и трамваев. Специалисты нашли нарушения технического состояния транспорта, при которых их выпуск на линию запрещен. Также надзорный орган выявил случаи отсутствия сведений о подключении транспорта ООО «Самараавтогаз» к ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», некоторые автобусы перевозили пассажиров без карт маршрутов, а также без полисов ОСАГО.

«В ходе проверки были выявлены нарушения, но они не влияют на качество услуг и выпуск машин на линию. Самое важное для перевозчика – соблюдение взятых обязательств по организации работы общественного транспорта перед городской администрацией и перед пассажирами. Мы поддерживаем обратную связь с пассажирами, если поступает сигнал, оперативно проводим проверку и поправляем ситуацию, как говорится на земле»,– подчеркивают представители «Самараавтогаза».

В компании работает 900 водителей и 600 кондукторов, автопарк состоит из 430 автобусов. По информации «Самараавтогаза», в этом году планируется вывести на улицы дополнительный транспорт, оборудованный бескондукторной системой оплаты проезда.

Подробнее о проверке прокуратуры – в материале «Ъ-Волга» «Выезд запрещен»

Ани Айвазян