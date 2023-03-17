В Адлере модернизируют канализационную станцию, от которой зависит экоблагополучие курорта

В Сочи модернизируют главную канализационную насосную станцию «Мзымта», от которой зависит экологическое благополучие Адлерского района и части федеральной территории «Сириуса». Об этом сообщает местный водоканал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модернизация насосной станции "Мзымта" в Сочи

Модернизация насосной станции "Мзымта" в Сочи



Станция обеспечивает прием стоков от более чем 50 тыс. жителей. Однако специалисты выявили, что ее насосное оборудование практически выработало свой ресурс. Два из четырех агрегатов были успешно заменены в прошлом году. Сейчас идет замена остального оборудования.

Итогом работ станет бесперебойная транспортировка сточных вод на очистные сооружения для последующей многоступенчатой биологической очистки. Производительность объекта составляет не менее 25 тыс. м куб. в сутки. В конечном счете модернизация позволит обеспечить бесперебойную работу станции даже в пиковые нагрузки.

Михаил Волкодав

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