РБК: в Минфине задумались об изменениях порядка удержания НДФЛ с купонного дохода

Министерство финансов рассматривает возможность изменения схемы удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ) из накопленного купонного дохода (НКД) по облигациям, сообщил портал «РБК инвестиции».

«Вопрос возможности учета расходов на приобретение облигации в части накопленного процентного (купонного) дохода в настоящее время рассматривается в Минфине в рамках проводимой работы по совершенствованию налогового законодательства»,— сообщили в Министерстве финансов.

Накопленный купонный доход — это часть процентного дохода по облигации, которая рассчитывается пропорционально количеству дней, прошедших от момента выпуска облигации либо предыдущей даты выплаты процентного дохода. При продаже облигации продавец получает от покупателя накопленный доход пропорционально каждому дню владения. При этом инвестор, который покупает облигацию, уплачивает НДФЛ с полной суммы (налог, который составляет 13% или 15%, удерживает брокер). Вернуть разницу можно по окончании налогового периода.

По словам члена Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Алексея Пономарева, удержание НДФЛ с суммы купона в момент зачисления на брокерский счет нередко приводит к тому, что величина налога в несколько раз превышает реальный финансовый результат инвестора от сделки.

«Налогообложение купонов должно осуществляться по правилам, установленным для доходов по ценным бумагам, то есть налог удерживается по итогам года, исходя из общего финансового результата по всем операциям. Лишь в случае перечисления купонов на банковский счет налог должен удерживаться в момент такой выплаты»,— полагает господин Пономарев.

Он же указывает, что АВО неоднократно обращала внимание брокеров на ошибочность текущей процедуры. Те же ссылались на письма Минфина, где, по словам собеседников ассоциации, указан именно такой порядок налогообложения.

Согласно письму ведомства № 03-04-06/96988 от 30.11.2021 в адрес АВО, на которое ссылаются «РБК Инвестиции», исчисление и уплата НДФЛ должны производиться при выплате дохода, при этом выплатой признается либо выплата наличных денежных средств, либо перечисление денежных средств на банковский счет. Аналогичной позиции придерживается ФНС.

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Григорий Лейба