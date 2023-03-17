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Экс-главу Тимер Банка осудили по делу о растрате почти 1 млрд рублей

Вахитовский райсуд Казани вынес приговор по делу бывшего председателя Тимер Банка Айрата Камалова. Его признали виновным в растрате 936 млн руб.

Следствие считает, что господин Камаловым действовал вместе с экс-топ-менеджером Татфондбанка Рамилем Насыровым. В 2016 году Татфондбанк уступил Тимер Банку» права требования по восьми кредитам на общую сумму в 900 млн рублей. В итоге деньги осужденные присвоили и растратили.

Вину оба фигуранта не признали. Господину Камалову дали три года и три месяца колонии общего режима, а господину Насырову — три года и два месяца.

"Ъ-Казань"

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