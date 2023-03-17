Бывшего краевого вице-премьера обязали быстрее читать свое уголовное дело

Ленинский суд Перми частично удовлетворил ходатайство следователя СКР об ограничении срока ознакомления с материалами уголовного дела бывшего заместителя председателя правительства Пермского края Елены Лопаевой. Как следует из решения, госпожа Лопаева должна ознакомиться с материалами дела до 30 марта. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере в группе лиц). Речь идет о хищении денежных средств фонда «Содействие — XXI век» в размере 67,7 млн руб. Сама Елена Лопаева с квалификацией своих деяний не согласна и признает вину только в халатности.

В ходе рассмотрения ходатайства обвиняемая и ее защитник Андрей Березин предлагали оставить ходатайство следствия без удовлетворения. Они указывали, что не нарушают график ознакомления, кроме того, следствие до сих пор не предоставило материалы в полном объеме, в том числе и вещественные доказательства.