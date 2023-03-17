«Посредством авансов в госзаказе осуществляется поддержка нашего бизнеса»

На рассмотрение Госдумы РФ поступил проект поправок в закон о контрактной системе, которые направлены на упрощение и ускорение ряда процедур. Документ, в частности, предусматривает повышение ценового порога, допускающего проведение электронного запроса котировок, с 3 млн до 10 млн руб., а также снятие ограничения на объем таких закупок. Законопроектом предусматривается повышение ценового порога, допускающего проведение малых закупок в электронной форме с использованием электронных площадок, с 3 млн до 5 млн руб. Среди прочего, документом устанавливается возможность проведения строительных закупок «под ключ» в срок до 1 января 2025 года, а также предусмотрено право заказчиков осуществлять закупки с указанием конкретного товарного знака без обязанности учитывать возможные эквиваленты. Инициативу комментирует эксперт в области госзакупок Артур Саакян.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Саакян

Фото: предоставлено автором Артур Саакян

Фото: предоставлено автором

«Снятие ограничений по применению котировок имеет смысл. Сейчас через эту процедуру нельзя разыгрывать более 20% общего объема закупок. Но если закон примут, это позволит использовать ее более широко. Это нормальная конкурентная процедура, оптимальная для мелких закупок, имеющая короткий срок от начала проведения до заключения контракта – менее двух недель против почти месяца, предусмотренного для электронного аукциона.

Правильно и то, что решили поднять верхнюю планку по таким закупкам до десяти миллионов рублей, так как цены за последнее время серьезно выросли. В принципе, это решение давно назрело.

Также могу только приветствовать изменение в подходе к определению начальной максимальной цены контракта, с которой начинаются торги (НМЦК). Существующий порядок лишь создает ''нагромождение'' и приводит к существенным временным затратам.

На сегодняшний день, чтобы сформировать НМЦК, мне необходимо разослать пять запросов и получить, как минимум, три коммерческих предложения. Но на практике потенциальных поставщиков сложно уговорить составить для тебя коммерческое предложение, они просто не хотят тратить на это свое время. Из собственного опыта, при осуществлении одной закупки на оказание услуг: запрос был разослан десяти потенциальным участникам, отозвался лишь один. Еще два предложения пришлось ''выпрашивать''. Вместе с тем, если контрактный управляющий задастся целью завысить цену, поверьте, он найдет вариант, как это сделать.

Также позитивно на работе заказчика должны отразиться изменения по закупкам у единственного поставщика, где некоторые виды закупок разнесли по отдельным категориям, что делает более маневренным применение закона

Что касается продления возможности заключать строительные контракты ''под ключ'' до начала 2025 года, а также применения к таким контрактам иной системы авансирования, то это по сути временный порядок для частных случаев и для большинства мелких заказчиков эти изменения пройдут незамеченными. Но мое личное мнение: я бы авансирование не применял вовсе. Хотя учитывая сложную экономическую ситуацию, посредством авансов в госзаказе фактически осуществляется поддержка нашего бизнеса, в том числе и малого, что немаловажно в общем для экономики нашего государства».

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