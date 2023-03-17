Семьям участников спецоперации из Приангарья утверждены выплаты в связи с рождением детей

Власти Иркутской области утвердили постановление регправительства, согласно которому семьи участников специальной военной операции могут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. в связи с рождением ребенка. Как сообщила пресс-служба правительства области, она рассчитана на все семьи участников спецоперации, где ребенок родился начиная с 24 февраля 2022 года.

«Льгота рассчитана на семьи, в которых один из родителей ребенка призван на военную службу по мобилизации, проходит контрактную службу, находится в составе войск нацгвардии или заключил контракт добровольца. Право на выплату сохраняется в течение года со дня рождения ребенка»,— отмечается в сообщении.

Уточняется также, что при одновременном рождении двух и более детей выплату предоставят на каждого ребенка. Кроме того, для детей, родившихся в 2022 году, «предусмотрены особые условия — заявление может быть подано до 9 января 2024 года».

Влад Никифоров, Иркутск