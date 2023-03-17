В Симферополе проверят сведения об избиении подследственного бутылкой при допросе

В Симферополе начали проверку по факту избиения подследственного бутылкой при допросе, который проводила следователь полиции. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

По предварительным данным, 28 февраля 2023 года мужчину, подозреваемого в серии мошеннических действий, допрашивала сотрудница следственных органов. В ходе допроса она нанесла мужчине несколько ударов по голове и предплечью с помощью стеклянной бутылки. Позднее пострадавший зафиксировал побои в медучреждении.

В ходе проверки следствие определит, являлись ли действия полицейского следователя признаками преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза.

Анастасия Донскова

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