На предприятии в Курганинском районе отменили карантин по лейкозу крупного рогатого скота

В Курганинском районе отменили карантин по лейкозу крупного рогатого скота на частном сельскохозяйственном предприятии. Соответствующей приказ департамента ветеринарии Краснодарского края опубликован на портале региональной администрации.

Меры отменили на территории хозяйства в станице Темиргоевской, принадлежащего индивидуальному предпринимателю Л. В. Седовой.

Очаг заболевания выявили в мае прошлого года. Вспышки также произошли в Тбилисском, Брюховецком и Мостовском районах. Очагами лейкоза признали молочно-товарные фермы — ООО «Тифлисский колос», АО «Рассвет» ПУ «Кавказ», ЗАО «Лебяжье-Чепигинское» и десятки частных хозяйств. Карантинные меры включали запрет на ввоз и вывоз животных, совместного выпаса КРС, на удои молока больных и здоровых животных, посещение очагов посторонними.

Анастасия Донскова

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