Razer сделала стеклянный коврик для мыши

Компания Razer, специализирующаяся на выпуске игровой электроники, представила Atlas — стеклянный коврик для мыши. Он уже доступен для покупки по цене $99,99. Стеклянный коврик для мыши предложен в черном и белом вариантах.

Аксессуар размером 450x400 мм при толщине 5 мм весит 2 кг. Тыльная сторона выполнена из прорезиненного материала, а внешняя поверхность сделана из закаленного стекла. Для эффективной работы с лазерными и диодными датчиками мыши стеклянная поверхность получила матовое текстурное покрытие, а для защиты от грязи коврик имеет олеофобное покрытие, как у смартфонов.

Максим Вершинин