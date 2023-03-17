Nordwind и госкомитет Татарстана по туризму будут работать над усилением турпотока в республику

Nordwind и госкомитет Татарстана по туризму заключили соглашение по стратегическому партнерству. с области развития туризма. В частности, стороны договорились о содействии в развитии и усилении турпотока в республику за счет увеличения числа полетных программ перевозчика в этом году.

По словам замглавы авиакомпании Антона Маттиса, помимо существующих рейсов перевозчик также планирует начать полеты из Казани в Горно-Алтайск, Владикавказ, Красноярск, Барнаул. Кроме того, стороны обсуждают возможность начала полетов в Абакан.

"Ъ-Казань"