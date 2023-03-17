Прокуратура Красноярского края организовала проверку из-за повреждения ветром крыш в Норильске

Прокуратура начала проверку в связи с повреждением крыш многоквартирных домов в Норильске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В результате сильных порывов ветра 16 и 17 марта 2023 пострадали несколько кровель.

Согласно информации краевой прокуратуры, предварительно от порывов ветра пострадали три дома. Сейчас управляющие организации проводят осмотр других зданий чтобы выявить другие возможные повреждения.

Как сообщили в ведомстве, сотрудниками будет дана оценка соблюдения жилищных прав граждан. Прокуратура проверит восстановление разрушенных ветром крыш. В случае несоблюдения закона будут приняты меры прокурорского реагирования.

Штормовое предупреждение продолжает действовать в Норильске с 16 марта. Порывы ветра в городе достигают 20-25 м/c.

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Сергей Балин