Экстренное предупреждение объявлено на севере Красноярского края из-за сильного ветра

На севере Красноярского края МЧС объявило экстренное предупреждение из-за сильного ветра и метели 16 и 17 марта. По данным синоптиков неблагоприятная погода ожидается в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальный районе. В течение суток на этой территории будут сильный ветер с порывами до 25-30 м/с, обильный снегопад и метель.

Из-за сильного ветра 14 марта вылет двух рейсов перенесла авиакомпания NordStar из Красноярска в Норильск. Более 12 часов вылета самолетов ожидали 214 пассажир из них пятеро детей.

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Лолита Белова