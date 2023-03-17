В Белгороде объявлены торги на благоустройство набережной реки Северский Донец

Благоустройство набережной реки Северский Донец и прилегающей территории левого и правого берегов Центрального пляжа стоимостью 277 млн руб. запланировано в Белгороде, следует из материалов госзакупки.

Мэрия облцентра приступила к поиску подрядчика, которому предстоит провести работы по валке деревьев и расчистке поросли, строительство велосипедных и пешеходных дорожек, спортивных и детских площадок, установке павильонов и освещения. На пляж планируется завезти новый песок. Подача заявок завершится 22 марта, подведение итогов запланировано на 24 марта.

Какой девелоперский проект планируется реализовать вдоль Северского Донца, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий