Пострадавшую при сходе снега 3-летнюю девочку выписали из больницы Удмуртии

3-летняя девочка, пострадавшая из-за падения снега с крыши здания в Можге, возвращается домой из Республиканской детской клинической больницы. Как сообщила в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук, ребенок будет находиться под амбулаторным наблюдением педиатра.

Напомним, вечером 10 марта в Можге на территории частного банного комплекса сошел снег с крыши на трехлетнюю девочку. Бригада скорой помощи доставила ребенка с травмой головы в Можгинскую районную больницу, после чего ее перевели в РДКБ. Сейчас следственный комитет проводит проверку.