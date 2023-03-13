Пострадавшая из-за схода снега 3-летняя девочка в Удмуртии находится в состоянии средней степени тяжести

В Можге 3-летнюю девочку, пострадавшую из-за падения снега с крыши, перевели из реанимации в хирургическое отделение Республиканской детской клинической больницы. Как сообщила в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук, состояние пациента оценивается как средней степени тяжести.

«В целом у ребенка наблюдается позитивная динамика. Малышка будет находиться под присмотром врачей до полного выздоровления»,— рассказала госпожа Пинчук.

Напомним, вечером 10 марта в Можге на территории частного банного комплекса сошел снег с крыши на трехлетнюю девочку. Бригада скорой помощи доставила ребенка с травмой головы в Можгинскую районную больницу, после чего ее перевели в Республиканскую детскую клиническую больницу. Сейчас следственный комитет проводит проверку.