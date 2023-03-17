Компания «Чишмы М-5» получила в аренду участок без торгов

Компания «Чишмы М-5» получила без проведения торгов в аренду земельный участок площадью 1 га в Чишминском районе для реализации инвестпроекта по модернизации придорожного сервиса на трассе М-5. Соответствующее распоряжение, подписанное главой Башкирии Радием Хабировым, опубликовано на сайте правовой информации.

Инвестпроект был включен в перечень приоритетных в феврале 2022 года. Компания планирует модернизировать действующий объект, построить на участке станцию техобслуживания транспортных средств и автостоянку под грузовой транспорт. Стоимость реализации инвестпроекта оценивается в 52,7 млн руб.

ООО «Чишмы М-5» зарегистрировано в июне 2017 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Компания специализируется на деятельности по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах. 34% в уставном капитале ООО принадлежат Закарию Саттарову, 33% — Минираису Усманову, 17% — Ильнуру Уразметову, 16% — Рамилю Галиуллину. В 2021 году убыток компании составил 2,4 млн руб. при выручке 19,2 млн руб.

Карина Мамаева

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