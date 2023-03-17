Башкирии предоставят отсрочку платежей по бюджетным кредитам до 2029 года

Курултай Башкирии на заседании в конце марта намерен принять в трех чтениях закон об отсрочке платежей по бюджетным кредитам, сообщает пресс-служба республиканского парламента. Документом планируется утвердить дополнительное соглашение между Министерством финансов России и минфином Башкирии, согласно которому задолженность республики перед федеральным бюджетом в размере около 409 млн руб., которую должны были погасить до 1 декабря 2022 года, будет погашаться только в 2029 году.

Порядок погашения был скорректирован «в связи с объективными обстоятельствами», отмечается в сообщении.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, с 2015 по 2017 годы бюджету республики из федерального бюджета было предоставлено семь кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета. Общий остаток задолженности по указанным бюджетным кредитам

на 1 января 2022 года составлял 6,95 млрд руб. В соответствии с графиками платежей до 1 декабря 2022 года планировалось погасить часть задолженности — 408,82 млн руб.

Майя Иванова

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