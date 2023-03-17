Восемь дорог в Саратовской области закрыты из-за паводка

Из-за прохождения паводка сегодня ограничено движение на 12-ти участках дорог в девяти районах Саратовской области. Также нельзя проехать по шести низководным мостам, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Полностью проезд закрыт по дорогам:

— «Нижняя Чернавка — Кряжим — Николаевка» в Вольском районе;

— «Ивантеевка-Ивановка- Горелый Гай-Яблоновый Гай-Канаевка-ж/д ст. Клевенка» в Ивантеевском районе;

— а/п к с. Атаевка от а/д «Шереметьевка-Урицкое-Широкий Карамыш-Большие Копены» и а/п к с. Невежкино от а/д «Шереметьевка-Урицкое— Широкий Карамыш — Большие Копены» в Лысогорском районе;

— «Озинки — Перелюб» и автоподъезд к с. Холманка от а/д «Озинки-Перелюб» в Перелюбском районе;

— «Горный — Березово» в Пугачевском районе;

— автоподъезд к мостовому переходу через р. Хопер у д. Нестеровка в Ртищевском районе.

Открыты с ограничениями дороги:

— автоподъезд к с. Горяиновка от автомобильной дороги «Балаково — Духовницкое» в Духовницком районе;

— «Перелюб — Натальин Яр — Тараховка» в Перелюбском районе.

«Движение открыто с ограничением означает, что установлены сигнальные вехи для обозначения створа проезжей части, дорожные знаки, дежурит техника», — говорится в сообщении.

Открыли движение по дороге «Норки-Верхний Еруслан» в Краснокутском районе.

Дарья Васенина