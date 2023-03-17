Власти Самарской области обжалуют отказ в возврате излишне выплаченных средств подрядчику

ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» (УКС) подаст апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции об отказе в возврате излишне выплаченных средств подрядчику. Об этом в ответе на запрос «Ъ» сообщила пресс-служба учреждения.

В начале марта арбитражный суд Самарской области отказал ГКУ «УКС» во взыскании «излишне уплаченных средств в размере 193,6 млн руб. по госконтракту» с ООО «Волгатрансстрой-проект» (ВТС-П). Такое решение было принято за два заседания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Требуемые деньги ранее были выплачены компании по госконтракту на проектирование станции метро «Самарская». Контракт на эти работы был заключен с ООО «Волгатрансстрой-проект» в 2018 году. Подрядчик должен был спроектировать станцию до 31 декабря 2021 года. Однако за два месяца до дедлайна, в ноябре 2021 года, региональные власти отказались от строительства станции «Самарская». Официальная причина отказа — слишком маленькое расстояние между двумя новыми станциями. Однако подрядная организация уже успела создать проект подготовки площадки к строительству.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Самарская» осталась в проекте»

Ани Айвазян