Прокуратура и СКР проводят проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Нефтекамске

Прокуратура Нефтекамска проводит проверку по факту взрыва газовоздушной смеси в однокомнатной квартире на девятом этаже жилого дома на Дорожной улице в Нефтекамске, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. По предварительным данным, пострадавших нет. На место происшествия выезжал прокурор Нефтекамска Юрий Сердюк.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности при эксплуатации газового оборудования», — отмечается в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, на момент прибытия пожарных горения в квартире не было. Огнем повреждены натяжной полоток и стены, домашнее имущество на кухне, в комнате повреждены окна. В подъезде осыпалась штукатурка.

Из двух подъездов эвакуированы 63 человека, в том числе 14 детей. Подготовлен пункт временного размещения. По предварительным данным, конструкции дома не нарушены, угрозы обрушения нет. В подъезде перекрыт газ. Оперативная группа главного управления МЧС по Башкирии устанавливает причину взрыва. Собственную проверку проводит также СКР по Башкирии. Предварительной причиной взрыва могло послужить короткое замыкание электропроводки с последующим повреждением газового счетчика, сообщили в пресс-службе республиканского СКР.

Майя Иванова

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