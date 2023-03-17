Следователь МВД заплатит за утерянные вещественные доказательства

В Перми суд взыскал со следователя 66 тыс. руб. в пользу МВД за утерянные вещественные доказательства. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иск МВД России к следователю о взыскании в порядке регресса около 3 млн руб. рассматривался в Кировском суде Перми. Как установлено в ходе процесса, семь лет назад следственным отделением отдела МВД было возбуждено уголовное дело в отношении ряда пермских предпринимателей по факту мошенничества организованной группой и вымогательства. В ходе обыска у фигурантов изъяли деньги и ценные предметы. Позже уголовное дело прекратили ввиду отсутствия состава преступления, однако ценные вещи, изъятые в ходе обыска, законному владельцу не вернули. По результатам служебной проверки установлено, что при переезде следственного отдела в другое здание изъятые ценности утеряны. Желая взыскать причиненный ущерб, предприниматель обратился в суд. Ленинский суд Перми постановил взыскать стоимость утерянного имущества за счет казны РФ. После этого представители МВД и подали иск о взыскании в порядке регресса средств со следователя, в чьем производстве находилось уголовное дело.

В суде представитель МВД заявил, что следователь небрежно обращался с изъятыми вещественными доказательствами, что повлекло их утерю. Представитель следователя просила снизить размер суммы, подлежащей взысканию, с учетом степени вины ответчика, ее имущественного положения и наличия кредитных обязательств.

Суд, принимая решение по делу, пришел к выводу о наличии вины следователя в утрате изъятого имущества, однако при определении размера денежных средств, подлежащих взысканию, суд исходил из среднего заработка следователя за год.