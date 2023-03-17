«Сравни»: в России спрос на банковские вклады вырос на 16%

Интерес жителей России к банковским вкладам в первые две недели марта увеличился на 16% относительно аналогичного периода в феврале и на 42% превысил показатели первой половины января, следует из данных финансового маркетплейса «Сравни». Средний размер вкладов вырос на 10% по сравнению с началом года и составил 1,1 млн руб.

В конце февраля 2022 года за неделю россияне забрали из банков около 1,2 млрд руб., что стало крупнейшим оттоком денежных средств за последние 14 лет, отмечают эксперты «Сравни». Но после повышения ключевой ставки Банком России вкладчики постепенно вернули деньги в банковскую систему.

В настоящее время россияне отдают предпочтение долгосрочным вкладам. Повышенный спрос на вклады с длительным сроком размещения эксперты объясняют цикличностью, поскольку открытые прошлой весной на год заканчиваются. Наибольший интерес к депозитам зафиксирован среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Краснодарского края и Татарстана.

Рекорд по размеру максимальных процентных ставок по вкладам был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года. Тогда на фоне повышения ключевой ставки до 20% ставки на вклады выросли до 20,51%. Позже в результате постепенного снижения ключевой ставки доходность вкладов начала сокращаться.10 февраля 2023 года Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Милена Костерева