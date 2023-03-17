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На четырех курганцев возбудили дело за содействие незаконной миграции

В отношении четырех жителей Кургана возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. Им вменяют помощь иностранцам в получении патентов на работу в РФ, сообщают в управлении ФСБ региона.

Установлено, что горожане с марта по сентябрь 2022 года подыскивали мигрантов, желающих незаконно получить сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России. Они помогали им собрать необходимые документы, фальсифицировали процесс и результаты экзаменов. Собранные материалы они направляли в вузы, которые выдавали мигрантам сертификаты. С помощью них 16 иностранцев, не имеющих минимального уровня знаний об РФ, получили патенты на работу.

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