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Перекрытие движения на мосту на ул. Земеца в Самаре пока не планируется

Сообщения о перекрытии дорог из-за ремонта путепровода на ул. Земеца в Самаре были опубликованы преждевременно. В настоящее время схема перекрытия участков в указанном районе находится на этапе разработки. Об этом сообщает городская администрация.

«Пока никакие решения не приняты. Они будут вырабатываться совместно с представителями предприятий, расположенных на Заводском шоссе, районной администрацией и депутатами, представляющими интересы жителей микрорайона, чтобы максимально снизить издержки при проведении ремонта»,– говорится в сообщении.

Ранее в сети появилась информация о начале ремонта моста на ул. Земеца возле РКЦ «Прогресс». Сообщалось о том, что с 5 по 10 апреля текущего года путепровод будет закрыт.

Ранее дороги Тольятти затопило талыми водами. В связи с этим на них ограничивалось движение.

Георгий Портнов

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